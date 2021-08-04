Синхронистка Ромашина — о Родченкове: я сейчас должна кричать, что он предатель

Российская синхронистка Светлана Ромашина поделилась мнением о бывшем директоре московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.

«Конечно, я сейчас должна кричать, что да, он предатель, но… Очень сложно сказать. Опять-таки, мне кажется, что, не побывав в шкуре человека, ты не сможешь дать правильного ответа. Мы не знаем, что угрожало его жизни, было такое или нет. Я не исключаю, что было», — сказала Ромашина на YouTube-канале Василия Конова.

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревнованиях дуэтов. Россиянки набрали 195,9079 балла. Китайские синхронистки показали результат 192,4499 балла. Бронзовых наград удостоились украинки — 189,4620 балла.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Джим Уолден, адвокат экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) сократить срок отстранения российских спортсменов от международных стартов с четырех до двух лет..