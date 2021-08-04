Непомнящий допустил тай-брейк в финале Кубка мира по шахматам между Карякиным и Дудой

Противостояние в финале Кубка мира по шахматам между россиянином Сергеем Карякиным и поляком Яном-Кшиштофом Дудой может дойти до тай-брейка. Такое мнение выразил претендент на титул чемпиона мира Ян Непомнящий. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что победа Дуды над действующим обладателем мировой шахматной короны Магнусом Карлсеном не была неожиданной. И поляк, по мнению Непомнящего, отдал очень много сил именно ради этой победы.

«Для Дуды, мне кажется, полуфинал был равен финалу, поскольку там разыгрывалось место в турнире претендентов. Но сейчас станет ясно, сослужит ему это хорошую или дурную службу — то есть, раскрепостится он или, наоборот, лучше ему играть на максимальном напряжении. Что касается Сергея, у него был сравнительно несложный матч с Владимиром Федосеевым. Но несложный он был, думаю, только внешне. И до этого немало было «качелей», Сергею приходилось неоднократно отыгрываться — и с Владиславом Артемьевым, и с Сэмюэлем Шэнклендом. Вопрос, сколько сил он сохранил к финалу. Дуда вообще ни одной партии на этом турнире не проиграл — ни в быстрые шахматы, ни в классику.

Очень интересный будет матч. На мой взгляд, Карякин несколько выше классом. За ним опыт, и видно, что он в очень приличной форме. Дуда, возможно, в данный момент на пике, и эмоционально он явно должен быть на подъеме после такого полуфинала. Велика вероятность, что будет еще один тай-брейк», — полагает Непомнящий.

Ранее Непомнящий оценил старт московского «Спартака» в новом сезоне под руководством недавно пришедшего на тренерский пост португальца Руя Витории.