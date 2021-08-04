Россиянка Ромашина — первая в истории шестикратная чемпионка ОИ в синхронном плавании

Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко победили в соревнованиях дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Таким образом, Ромашина стала первой в истории синхронного плавания шестикратной олимпийской чемпионкой. Россиянки Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко имеют в своем активе по пять золотых наград.

Также Ромашина 21 раз побеждала на чемпионатах мира и 13 — на чемпионатах Европы.

Китайские синхронистки показали второй результат — 192,4499 балла. Бронзовых наград удостоились украинки — 189,4620 балла.

Ранее диктор перепутал российских и украинских синхронисток на награждении в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.