Именитый российский тренер с большой вероятностью сменит Карпина в «Ростове»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин с большой вероятностью возглавит «Ростов». Об этом сообщает журналист Сергей Егоров в своем Telegram-канале. О назначении Семина могут сообщить уже 4 августа.

14 мая 2020 года совет директоров «Локомотива» принял решение не продлевать контракт Семина. Он трижды возглавлял московскую команду.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валирием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде. Позже Карпин сообщил, что не будет совмещать работу в «Ростове» и сборной России. Выбор сделан в пользу национальной команды.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

Ранее игроки «Ростова» приехали к дому главного тренера сборной России Валерия Карпина, который ушел из ростовского клуба, так как считает, что не сможет совмещать посты.