МИД Австрии подтвердил, что белорусская легкоатлетка Тимановская летит в Вену

МИД Австрии подтвердил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская направляется в Вену. Ранее сообщалось, что Тимановская 4 августа незадолго до посадки в аэропорту Токио на рейс до Варшавы пересела на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines, следующий до Вены.

«Австрийский МИД может подтвердить, что упомянутая белорусская спортсменка находится на пути в Вену. Как только появятся новая информация, мы поделимся ей как можно скорее», - приводят заявление МИД Австрии «РИА Новости».

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Сама участница Игр призналась, что не намерена возвращаться в Белоруссию. Спортсменка обратилась за помощью к полиции аэропорта, после чего ее взяли под охрану.

Ранее сообщалось, что Кристина Тимановская в четверг проведет пресс-конференцию в Варшаве.