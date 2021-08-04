Двукратную чемпионку Игр-2020 из России встретили в Омске песней из «Ведьмака»

Двукратная чемпионка Олимпийских игр — 2020 в Токио Виталина Бацарашкина вернулась на родину под аккомпанементы Государственного Омского Русского Народного Хора, сообщает «Чемпионат.com».

Музыканты встретили спортсменку песней «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», которая впервые прозвучала в одноименном сериале от Netflix.

Напомним, Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета с десяти метров. Также она победила в стрельбе из пистолета с 25 метров. Она завоевала золотые медали с медальоном школы Кота на шее. Девушка является большой фанаткой серий игр «Ведьмак» и «The Last of Us».

Ранее сообщалось, что разработчики популярной компьютерной игры «Ведьмак», польская компания CD Projekt RED поздравила россиянку Виталину Бацарашкину с победой в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.