Экс-тренер сборной Исландии хочет возглавить «Ростов»

Бывший тренер сборной Исландии Хеймир Хадльгримссон прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Ростов», передает «РБ Спорт».

«Мне было бы интересно, но я не знаю, являюсь ли претендентом на пост главного тренера на самом деле. Никто со мной не связывался, но в «Ростове» наверняка знают, что у меня закончился контракт с «Аль-Араби» и я доступен», — сказал Хадльгримссон.

Напомним, 23 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о подписании соглашения с Валерием Карпиным до 31 декабря 2021 года, при этом предполагалось, что он будет совмещать должности в «Ростове» и национальной команде.

2 августа Карпин объявил о том, что покидает «Ростов» и сосредоточится на работе с национальной командой.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, что готов возглавить «Ростов», который покинул Валерий Карпин ради работы в сборной России.