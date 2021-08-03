Результаты соревнований Олимпийских игр — 2020 3 августа

3 августа на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио были разыграны 26 комплектов медалей.

Олимпийские игры. Токио. Результаты соревнований. 3 августа 2021 года

Легкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами

1. Карстен Вархольм (Норвегия) — 45,94 (мировой рекорд).

2. Рай Бенджамин (США) — 46,17.

3. Алисон Дос Сантос (Бразилия) — 46,72.

Легкая атлетика. Женщины. Прыжки в длину

1. Малайка Миамбо (Германия) — 7,00.

2. Бриттни Риз (США) — 6,97.

3. Эзе Бруме (Нигерия) — 6,97.

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-одиночка. 200 м

1. Лиза Кэррингтон (Новая Зеландия) — 38,120.

2. Тереса Портела Ривас (Испания) — 38,883.

3. Эмма Остранн Йёргенсен (Дания) — 38,901.

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-двойка. 1000 м

1. Сергей Торрес Мадригаль / Фернандо Дайян Хорхе Энрикес (Куба) — 3.24,995.

2. Хао Лю / Пэнфэй Чжэн (Китай) — 3.25,198.

3. Себастьян Брендель / Тим Хекер (Германия) — 3.25,615.

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м

1. Балинт Копас (Венгрия) — 3.20,643.

2. Адам Варга (Венгрия) — 3.22,431.

3. Фернанду Пимента (Португалия) — 3.33,478.

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м

1. Лиза Кэррингтон / Кейтлин Регал (Новая Зеландия) — 1.35,785.

2. Каролина Ная / Анна Пулавска (Польша) — 1.36,753.

3. Данюта Козак / Дора Бодоньи (Венгрия) — 1.36,867.

Парусный спорт. Женщины. 49-й

1. Бразилия.

2. Германия.

3. Нидерланды.

Бокс. Женщины. До 57 кг

1. Ириэ Сэна (Япония).

2. Нести Петесио (Филиппины)

3. Ирма Теста (Италия) и Кэрисс Артингстолл (Великобритания).

Парусный спорт. Мужчины. 49-й

1. Великобритания.

2. Новая Зеландия.

3. Германия.

Парусный спорт. Мужчины. Финн

1. Джайлс Скотт (Великобритания).

2. Жомбор Береш (Венгрия).

3. Хуан Кардона Мендес (Испания).

Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м

1. Сийи Се (Китай) — 558,75.

2. Цзунъюань Ван (Китай) — 534,90.

3. Джек Ло (Великобритания) — 518,00.

Парусный спорт. Микст. Накра 17

1. Италия.

2. Великобритания.

3. Германия.

Велоспорт. Трек. Женщины. Командная гонка преследования

1. Германия.

2. Великобритания.

3. США.

Спортивная гимнастика. Мужчины. Параллельные брусья

1. Цзинюань Цзоу (Китай) — 16,233.

2. Лукас Даузер (Германия) — 15,700.

3. Ферхат Ариджан (Турция) — 15,633.

Велоспорт. Трек. Мужчины. Командный спринт

1. Нидерланды.

2. Великобритания.

3. Франция.

Спортивная гимнастика. Женщины. Бревно

1. Чэньчэнь Гуань (Китай) — 14,633.

2. Сицзин Тан (Китай) — 14,233

3. Симона Байлз (США) — 14,000.

Спортивная гимнастика. Мужчины. Перекладина

1. Даики Хасимото (Япония) — 15,066.

2. Тин Србич (Хорватия) — 14,900.

3. Никита Нагорный (Россия) — 14,533.

Бокс. Мужчины. До 69 кг

1. Роньель Иглесиас Сотолонго (Куба).

2. Пэт Маккормак (Великобритания).

3. Андрей Замковой (Россия) и Эйден Уолш (Ирландия).

Греко-римская борьба. Мужчины. До 77 кг

1. Тамаш Леринц (Венгрия).

2. Акжол Махмудова (Киргизия).

3. Сохеи Ябику (Япония) и Рафик Гусейнов (Азербайджан).

Греко-римская борьба. Мужчины. До 97 кг

1. Муса Евлоев (Россия).

2. Артур Алексанян (Армения).

3. Тадеуш Михалик (Польша) и Мохаммедхаджи Сарави (Иран).

Вольная борьба. Женщины. До 68 кг

1. Тамира Марианна Сток Менса (США).

2. Блессинг Оборудуду (Нигерия).

3. Алла Черкасова (Украина) и Меерим Жуманазарова (Киргизия).

Тяжелая атлетика. Мужчины. До 109 кг

1. Акбар Джураев (Узбекистан) — 430 кг (193 + 237).

2. Симон Мартиросян (Армения) — 423 (195 + 228).

3. Артур Плесниекс (Латвия) — 410 (180 + 230).

Легкая атлетика. Женщины. Метание молота

1. Анита Влодарчик (Польша) — 78,48.

2. Ван Чжэн (Китай) — 77,03.

3. Мальвина Копрон (Польша) — 75,49.

Легкая атлетика. Женщины. 800 м

1. Атинг Му (США) — 1.55,21.

2. Кили Ходжкинсон (Великобритания) — 1.55,88.

3. Рэвин Роджерс (США) — 1.56,81.

Легкая атлетика. Мужчины. Прыжки с шестом

1. Арман Дюплантис (Швеция) — 6,02.

2. Кристофер Нильсен (США) — 5,97.

3. Тьяго Браз (Бразилия) — 5,87.

Легкая атлетика. Женщины. 200 м

1. Элейн Томпсон (Ямайка) — 21,53.

2. Кристин Мбома (Намибия) — 21,81.

3. Габриэль Томас (США) — 21,87.