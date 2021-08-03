Гимнастка Уразова заняла последнее место в соревнованиях на бревне на Олимпиаде

Китайская гимнастка Чэньчэнь Гуань завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

За свое выступление спортсменка получила 14,633 балла. Второе место заняла ее соотечественница Сицзин Тан (14,233). Американская четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз стала третьей (14,000).

Российская гимнастка Владислава Уразова получила за свое выступление 12,733 балла и заняла последнее, восьмое место.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня соревнований по спортивной гимнастике.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст Давид Белявский остался без медали Олимпиады в упражнениях на брусьях.

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика

Женщины. Бревно. Финал

1. Чэньчэнь Гуань (Китай) — 14,633

2. Сицзин Тан (Китай) — 14,233

3. Симона Байлз (США) — 14,000...

8. Владислава Уразова (Россия) — 12,733