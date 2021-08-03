Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Минздрав назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с коронавирусом 12:56
Белорусская легкоатлетка Тимановская надеется продолжить спортивную карьеру 12:55
Мурашко назвал ерундой сообщения о чипировании при вакцинации от коронавируса 12:55
Стала известна причина смерти Анатолия Рудакова 12:54
Мэтт Деймон оправдался после обвинений в гомофобных высказываниях 12:47
МИД России высылает эстонского дипломата на фоне шпионского скандала 12:42
Шойгу: на форум «Армия — 2021» планируют приехать делегации от 81... 12:41
Мурашко призвал прививать от коронавируса всех пожилых россиян 12:38
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России 12:37
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где используют «Спутник V» 12:28
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Гимнастка Уразова заняла последнее место в соревнованиях на бревне на Олимпиаде

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Китайская гимнастка Чэньчэнь Гуань завоевала золотую медаль в упражнениях на бревне на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

За свое выступление спортсменка получила 14,633 балла. Второе место заняла ее соотечественница Сицзин Тан (14,233). Американская четырехкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз стала третьей (14,000).

Российская гимнастка Владислава Уразова получила за свое выступление 12,733 балла и заняла последнее, восьмое место.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного дня соревнований по спортивной гимнастике.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст Давид Белявский остался без медали Олимпиады в упражнениях на брусьях.

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика
Женщины. Бревно. Финал
1. Чэньчэнь Гуань (Китай) — 14,633
2. Сицзин Тан (Китай) — 14,233
3. Симона Байлз (США) — 14,000...
8. Владислава Уразова (Россия) — 12,733

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
В суицид не верят: белорусского оппозиционера нашли повешенным в Киеве
За погибшим лидером белорусских эмигрантов на Украине велась слежка
«Трюк» с номерами: как автомобилисты массово уклоняются от штрафов
В России распространяется новый способ обмана камер ГИБДД
«Коллега вводит в заблуждение»: Россия и США поспорили о дипломатах
Посол Антонов назвал насмешкой подход Госдепа к выдаче виз дипломатам
Суд приговорил Соболь к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу»
В МИД Украины заявили об отсутствии средств на «Крымскую платформу»
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где используют «Спутник V»
МакSим пришла в сознание после комы и идет на поправку
Новости и материалы
Минздрав назвал долю непривитых пациентов, госпитализированных с коронавирусом
Белорусская легкоатлетка Тимановская надеется продолжить спортивную карьеру
Мурашко назвал ерундой сообщения о чипировании при вакцинации от коронавируса
Стала известна причина смерти Анатолия Рудакова
Мэтт Деймон оправдался после обвинений в гомофобных высказываниях
МИД России высылает эстонского дипломата на фоне шпионского скандала
Шойгу: на форум «Армия — 2021» планируют приехать делегации от 81 страны
Мурашко призвал прививать от коронавируса всех пожилых россиян
Зеленский заявил, что Крым никогда не будет территорией России
Россиян предупредили о торнадо
Джейсона Момоа разозлил вопрос о сцене изнасилования в «Игре престолов»
В МВД опровергли увеличение штрафов за пользование телефоном за рулем
Российских велогонщиков дисквалифицировали на Олимпиаде
В Киргизии по делу «Кумтора» задержан бывший премьер-министр Сариев
Прокуратура проверит инцидент с недопуском ребенка-инвалида в аквапарк в Волжском
Мужчина вколол девочке неизвестное вещество в парке Москвы
В федерации гимнастики объяснили, почему флаг ОКР повесили ниже японского
Суд признал Соболь виновной в нарушении санитарных норм
Все новости
Белявский без медали, Уразова и Нагорный идут за золотом. LIVE
Токио-2020. Спортивная гимнастика. Отдельные снаряды. ОНЛАЙН
Размер социального вычета может вырасти в три раза
В Госдуме предложили поднять предел социального налогового вычета
Был ли заговор: загадки ареста и смерти Гумилева
100 лет назад был арестован Николай Гумилев
Сидят дома, смотрят в экраны: у детей ухудшается зрение в пандемию
Ученые обнаружили рост близорукости у детей на карантине
За все уплочено: почему туристы едут в горящую Турцию
В АТОР объяснили, почему никто не отказывается от поездок в Турцию
«Заначка» опустела: иссякший отложенный спрос ударил по промышленности
Деловая активность в промышленности упала до уровня прошлого ноября
Ураганный ветер, ливни: удар стихии привел к жертвам в Тверской области
В Тверской области из-за урагана погибли три человека
«Посольство в Израиле сработало во вред»: ряд стран планируют отозвать признание Косово
Десять стран Африки и Ближнего Востока могут отказаться от признания Косово
«Приступ ковида», случайное убийство, отравление бездомного: как розыгрыши приводят к тюрьме
Пранки, за которые блогеры попали в тюрьму
«Настойчивы и изобретательны»: Антонов рассказал о противостоянии США российским дипломатам
США предписали 24 дипломатам России покинуть страну к 3 сентября
«В разведке работают творческие люди»: как и зачем СВР сотрудничает с деятелями искусства
В СВР рассказали о создании произведений искусства, посвященных профессии разведчика
«Напоминаем миру, что Крым украинский»: США готовы продолжать провокации в Черном море
В США заявили, что будут и дальше заходить в территориальные воды Крыма
Фонтаны и арбузы: как в России отметили День ВДВ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях