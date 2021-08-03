Российских велогонщиков дисквалифицировали на Олимпиаде

Российские велосипедисты Денис Дмитриев, Иван Гладышев и Павел Якушевский были дисквалифицированы за фальстарт в заезде за пятое место в командном спринте на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Таким образом, россияне заняли шестое место, а победу в заезде одержала команда Германии.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию 11-го дня соревнований.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) отстранило грузинского толкателя ядра Беника Абрамяна от летних Олимпийских игр — 2020 в Токио за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщается на официальном сайте организации, в пробе спортсмена, взятой 31 июля, были обнаружены запрещенные анаболические стероидные препараты.

Грузинский атлет может оспорить наложение временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Также он имеет право запросить анализ пробы В.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.