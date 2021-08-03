Россиянин Кузнецов вышел в финал Олимпиады-2020 по прыжкам в воду

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов вышел в финал Олимпийских игр в Токио, показав пятый результат (453,85 балла) в полуфинале на трехметровом трамплине. Финал соревнований состоится 3 августа, в 9:00 по московскому времени.

Кузнецов — серебряный призер летних Олимпиады 2012 в Лондоне в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Захаровым, чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира, 13-кратный чемпион Европы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский боксер Муслим Гаджимагомедов в полуфинале весовой категории до 91 кг победил новозеландца Нийка Дэвида со счетом 4:1.