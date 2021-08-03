Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-глава УМВД по Камчатскому краю задержан за злоупотребления полномочиями 08:15
Российский боксер призвал отстранить судью от работы на Олимпиаде 08:10
В онлайн-продажах «СберАвто» лидирует Lada Granta 08:00
Российский борец проиграл украинцу в четвертьфинале Олимпиады в Токио 07:51
«Байер» согласовал контракт с игроком «Зенита» 07:38
В Британии отца признали виновным в убийстве младенца, у которого был 71... 07:34
Российскому боксеру на Олимпиаде в Токио разрешили выйти на бой... 07:19
До 24 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 07:14
Россияне рассказали, когда и почему хотели бы уйти на пенсию 07:06
Российский боксер вышел в финал Олимпийских игр в Токио 07:01
Бесплатная ставка 1000 р.
Олимпиада 2020

Россиянин Кузнецов вышел в финал Олимпиады-2020 по прыжкам в воду

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Российский прыгун в воду Евгений Кузнецов вышел в финал Олимпийских игр в Токио, показав пятый результат (453,85 балла) в полуфинале на трехметровом трамплине. Финал соревнований состоится 3 августа, в 9:00 по московскому времени.

Кузнецов — серебряный призер летних Олимпиады 2012 в Лондоне в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в паре с Ильей Захаровым, чемпион мира, пятикратный призер чемпионатов мира, 13-кратный чемпион Европы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский боксер Муслим Гаджимагомедов в полуфинале весовой категории до 91 кг победил новозеландца Нийка Дэвида со счетом 4:1.

Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Трюк» с номерами: как автомобилисты массово уклоняются от штрафов
В России распространяется новый способ обмана камер ГИБДД
«Заначка» опустела: иссякший отложенный спрос ударил по промышленности
Деловая активность в промышленности упала до уровня прошлого ноября
Волейболисты идут в полуфинал: главные события 11-го дня Игр. LIVE
Сборная России по волейболу в трех сетах одолела команду Канады в 1/4 финала
Россияне рассказали, когда и почему хотели бы уйти на пенсию
Москва считает, что Госдеп ввел в заблуждение о реальном раскладе дел в работе дипломатов
МОК объявил о начале собственного расследования по делу Тимановской
Кудрин рассказал, как удвоить экспорт
Новости и материалы
Экс-глава УМВД по Камчатскому краю задержан за злоупотребления полномочиями
Российский боксер призвал отстранить судью от работы на Олимпиаде
В онлайн-продажах «СберАвто» лидирует Lada Granta
Российский борец проиграл украинцу в четвертьфинале Олимпиады в Токио
«Байер» согласовал контракт с игроком «Зенита»
В Британии отца признали виновным в убийстве младенца, у которого был 71 перелом ребер
Российскому боксеру на Олимпиаде в Токио разрешили выйти на бой под песню про Дагестан
До 24 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве
Российский боксер вышел в финал Олимпийских игр в Токио
Норвежец второй раз за месяц побил мировой рекорд в беге, который до этого держался 29 лет
Один из штатов в США отменил закон об уголовной ответственности за передачу ВИЧ
Экс-футболист «Челси» и «Барселоны» может перейти в «Зенит»
Российские студенты рассказали, какую зарплату ждут на первой работе
Родителям рассказали, как правильно выбрать репетитора
Белорусская легкоатлетка прокомментировала возможный арест Тимановской
Госссекретарь США — о Тимановской: режим Лукашенко стремился совершить очередные репрессии
В Екатеринбурге 11-летняя тиктокерша с восьмого этажа бросила в прохожих бутылку масла
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
Все новости
«Посольство в Израиле сработало во вред»: ряд стран планируют отозвать признание Косово
Десять стран Африки и Ближнего Востока могут отказаться от признания Косово
Ураганный ветер, ливни: удар стихии привел к жертвам в Тверской области
В Тверской области из-за урагана погибли три человека
«Мучительное решение для всех»: Карпин выбрал сборную
Карпин ушел в отставку с поста главного тренера «Ростова»
«Приступ ковида», случайное убийство, отравление бездомного: как розыгрыши приводят к тюрьме
Пранки, за которые блогеры попали в тюрьму
«Настойчивы и изобретательны»: Антонов рассказал о противостоянии США российским дипломатам
США предписали 24 дипломатам России покинуть страну к 3 сентября
«В разведке работают творческие люди»: как и зачем СВР сотрудничает с деятелями искусства
В СВР рассказали о создании произведений искусства, посвященных профессии разведчика
«Напоминаем миру, что Крым украинский»: США готовы продолжать провокации в Черном море
В США заявили, что будут и дальше заходить в территориальные воды Крыма
Казахстанские «Чики», австралийские геймеры и французский фастфуд: 5 сериалов с Realist Web Fest
В Нижнем Новгороде прошел фестиваль веб-сериалов Realist
«Злоупотреблений не избежать»: как будут лечить пациентов их же лекарствами
В Думе раскритиковали решение Минздрава разрешить больницам применять лекарства пациентов
«Не нужен для граждан»: депутаты выступили за отмену техосмотра
В Госдуме высказались за пересмотр правил техосмотра для частных машин
Туристы из России погибли в ДТП по пути в аэропорт Антальи
Трое россиян погибли в результате ДТП с туристическим автобусом в Анталье
«Много чего будет»: Киев пообещал «камни с неба» России из-за Крыма
Глава МИД Украины Кулеба пригрозил России «возвращением» Крыма
Фонтаны и арбузы: как в России отметили День ВДВ
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях