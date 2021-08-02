Гимнаст Аблязин взял серебро Игр, набрав одинаковое количество баллов с победителем

Российский гимнаст Денис Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

За свое выступление спортсмен получил 14,833 балла. Корейский гимнаст Чэ Хван Син получил такую же оценку и стал олимпийским чемпионом за счет сложности первого прыжка. Третье место занял представитель Армении Артур Давтян (14,733).

Еще один россиянин Никита Нагорный набрал 14,716 балла и стал пятым.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию десятого дня соревнований.

Для России медаль Аблязина стала 48-й на летних Олимпийских играх в Токио. Теперь в активе спортсменов 12 золотых, 21 серебряная и 15 бронзовых наград. Российская сборная занимает пятое место в медальном зачете. Лидирует Китай (28-16-14).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Аблязин остался без медали в упражнениях на кольцах на Олимпиаде.

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика

Мужчины. Опорный прыжок. Финал

1. Чэ Хван Син (Южная Корея) — 14,833

2. Денис Аблязин (Россия) — 14,833

3. Артур Давтян (Армения) — 14,733...

5. Никита Нагорный (Россия) — 14,716