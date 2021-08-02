Белорусская легкоатлетка Тимановская получит политическое убежище в Польше

Белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской будет предоставлено политическое убежище в Польше, в ближайшие дни она вылетит из Токио в Варшаву. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

«Ситуация нормальная, она на связи с Международным олимпийским комитетом и японской полицией. Сейчас она встречается с польским консулом и будет просить политического убежища в Польше. Думаю, оно ей будет предоставлено. В Токио Кристина останется до среды — предположительно, в среду она вылетает в Варшаву. Она получила всю необходимую защиту, там работают представители японской ассоциации адвокатов, спортивные юристы. Соответственно, со стороны Белорусского фонда спортивной солидарности по этому инциденту направлена апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и в Международный олимпийский комитет», — сказал Опейкин.

Спортсменка раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летних Олимпийских играх. После этого Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио. Ей удалось остаться в японской столице, теперь она не собирается возвращаться на родину. Также известно, что ее супруг покинул Белоруссию и выехал в Киев.

Ранее сообщалось, что посольство Белоруссии просит Японию предоставить информацию о Тимановской.