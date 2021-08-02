Тренер сборной Белоруссии — о Тимановской: она выделялась своим поведением

Главный тренер сборной Белоруссии по легкой атлетике Юрий Моисевич рассказал о необычном поведении своей подопечной Кристины Тимановской, которая записала видеообращение, после которого ее пытались насильно депортировать на родину из Токио.

«По ее результату было видно, что что-то с ней происходит. Мы докладывали, что обстановка здесь непростая: пандемия, каждый день сдаем анализы. В общем, все непросто. Она выделялась своим поведением. Мы ее знаем давно и было немножко странное… То она уединялась, не хотела общаться. Знаете, молодой коллектив — его же не обманешь. Нам поступали такие сигналы, что что-то с девочкой творится. И то, что произошло с заявкой на вид [4х400 м] — это же характерно говорит о том, что… Обычно спортсмены спокойно на это реагируют. Они выясняют тут же или потом у руководства. Мы же здесь все рассредоточены по объектам. И у нее было странное поведение, что тут же оно вызвало какую-то реакцию. Мы ее не ожидали», — цитирует Моисевича by.tribuna.com.

Тренер заявил, что у Белоруссии непростая ситуация в эстафете, о чем он говорил на собрании со спортсменами. Моисевич отметил, что Тимановская не была готова бежать 200 метров.

«Это старт непростой и очень сложный. На виду всего мира. Было принято решение, чтобы ее отправить домой с частью делегации, которая сегодня уезжала. Отправить домой и потом спокойно оценить, разобраться, что происходит. К сожалению, получилось так, как получилось. Вообще здесь странно. Мы даже не ожидали! Но уже сопоставив все этим моменты, мы понимаем, что, наверное, ей уже что-то планировалось», — сказал Моисевич.

Напомним, белорусская делегация сняла спортсменку со всех олимпийских соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская находится под защитой властей Токио.