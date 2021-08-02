Бывшая жена Мамаева публично унизила футболиста, узнав о его новом романе

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста «Ростова» Павла Мамаева выступила с унизительными высказываниями в адрес бывшего мужа в историях своего Instagram. Ранее Надежда Санько рассказала о начале романа с Павлом Мамаевым.

«Павлик, ты трус!!! Пусть теперь за тебя, как и обычно, все решает очередная охотница за бабками! Которая досконально расспрашивала у меня, что ты мне дарил, сколько денег давал. Спрашивала: «А почему ты не откладываешь?» Говорила: «Я бы на твоем месте уже из него все выжала». И так далее. Ей даже гребаный LV никогда покоя не давал, постоянно меня подкалывала.

Она умная женщина, чтобы расчехлить тебя по полной! И я буду рада, если она тебя без штанов оставит! Твои 30 тысяч на продукты детям — дикий стыд! Иди выпей шампанского на 250 тысяч евро в Монако, отпразднуешь победу. Жаль, твой отец ее не видит. Наверное, я стала бы святой в его глазах. Надюха, я всегда тобой восхищалась, а ты всегда мне завидовала! Хорошо, не подруга, ок! Но я тебе доверяла», — написала Мамаева.