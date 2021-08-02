Российский хоккеист Задоров подал иск в арбитраж НХЛ

Защитник «Калгари» и сборной России Никита Задоров подал в арбитраж по контрактному предложению клуба. Об этом сообщается на официальном сайте профсоюза игроков НХЛ (NHLPA). Через арбитраж хоккеист подает заявку независимому судье, чтобы он определил новый контракт игрока. В ходе разбирательства стороны предоставляют различные доказательства своей правоты.

Помимо Задорова иски подали Зак Астон-Риз («Питтсбург»), Росс Колтон («Тампа»), Эндрю Копп, Ник Пионк (оба — «Виннипег»), Джейсон Дикинсон («Ванкувер»), Винс Данн («Сиэтл»), Адам Эрне, Якуб Врана (оба — «Детройт»), Данте Фаббро, Юусе Сарос (оба — «Нэшвилл»), Деннис Гилберт («Колорадо»), Эйден Хилл («Сан-Хосе»), Майкл Макнивен («Монреаль»), Виктор Мете («Оттава»), Адам Пелек («Айлендерс») и Зак Сэнфорд («Сент-Луис»).

Напомним, ранее «Чикаго» обменял Задорова в «Калгари» на право выбора в третьем раунде драфта-2022.

В минувшем сезоне Задоров выступал за «Чикаго». Защитник провел 50 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал семь результативных передач.

Ранее Никита Задоров раскритиковал состояние российской экономики, которое он назвал «шатким».