Серебряный призер ОИ: российские дзюдоисты немножко зажрались

Трехкратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-2012 Александр Михайлин поделился мнением о выступлении российских дзюдоистов в Токио. Михайлин заявил, что разочарован выступлением отечественныъ спортсменов. По его мнению, после триумфального выступления на Играх в Лондоне уровень выступления российских дзюдоистов стал падать. Михайлин поставил дзюдоистам оценку «неуд», так как никто из них не вышел в финал.

«На мой взгляд, винить только тренеров неправильно. Были и их ошибки, состав, например, я бы привез несколько другой. Но большая часть вины — на спортсменах, которые, грубо говоря, немножко зажрались. После феерии в Лондоне и Рио перестали страстно желать побед, возникла уверенность, что перед ними все будут падать. Не увидел блеска в глазах — выходили без воли и уступали.

Мадина показала характер и спортивную злость. Но в сборной не только она — 13 человек. В первые четыре дня — вообще мимо. Потом собрались, Таймазова взяла медаль, хотя многие специалисты, включая меня, считали, что в тот день будет две награды, и одна более высокой пробы.

Но Миша Игольников выступил как-то без куража что в личном, что в командном зачете. Не собрался, не показал себя таким, каким был во время олимпийского цикла, когда одним своим видом и техникой наводил страх на соперников. Будто его подменили в Токио, проиграл две командные встречи спортсменам более легкой весовой категории. Про остальных скажу так: всем было по силам завоевать медаль», — цитирует Михайлина «Матч ТВ».

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Германия предложила визу депортируемой с Олимпиады белоруске.