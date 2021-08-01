Украинский футболист рассказал о сорвавшемся трансфере в российский клуб

Украинский защитник черниговской «Десны» Евгений Селин рассказал о сорвавшемся трансфере в самарские «Крылья Советов» в 2015 году.

«История с переходом в «Крылья Советов»? Был конец 2015 года. Я не пошел туда чисто из-за конфликта Украины и России. Я разговаривал с руководством самарцев, и они понимали ситуацию.

А давать кому-то совет… У каждого есть свой выбор. Я выбрал так. Я понимал, из какого я региона, знаю, что там происходит, понимаю, из-за чего это и кто это все делает. Это было мое первоначальное и окончательное решение. Тогда я был не готов туда ехать.

Если бы это было до войны, то тогда без проблем. Но на тот момент меня бы не поняли те люди, которые не дали передвинуть линию разграничения до моего поселка. За что я очень сильно им благодарен», — сказал украинец на YouTube-канале «ПРОФУТБОЛ Digital».

Защитник перешел в «Десну» в нынешнее трансферное окно. До этого он выступал за кипрский «Анортосис».

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