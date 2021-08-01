Олимпийские чемпионы поцеловались, накрывшись флагом на Играх

Чемпионы Олимпийских игр — 2020 в Токио Джанмарко Тамбери и Ламонт Марсель Джейкобс обнялись и поцеловались, закрывшись национальным флагом Италии. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Оба представителя Италии завоевали высшие награды в один день и практически одновременно. Спринтер Джейкобс выиграл стометровку, а Тамбери поделил золото в прыжках в высоту с Мутазом Эсса Баршимом из Катара.

Джейкобс готовился к интервью каналу Discovery, когда мимо проходил Тамбери, завершивший круг почета по стадиону с флагом. Сначала итальянцы на ходу обменялись эмоциональными фразами о том, что еще не верят в свои победы и завоеванные медали. Но затем Тамбери вернулся, обнял соотечественника и вместе с ним накрылся флагом, который не скрыл поцелуй спортсменов.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион в синхронных прыжках из Великобритании Томас Дэйли попал в объективы камер во время соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Британец вязал спицами.