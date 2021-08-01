Чемпион Олимпиады связал сумку для медали во время соревнований на Играх

Олимпийский чемпион в синхронных прыжках из Великобритании Томас Дэйли попал в объективы камер во время соревнований на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Британец вязал спицами.

Позже сам Дэйли рассказал, что он связал небольшую сумку с флагом его родины на одной стороне и Японии — на другой. Она будет предназначена для его медали, чтобы защитить ее от царапин.

В синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки дуэт Том Дэйли / Мэттью Ли сенсационно обыграл китайских прыгунов, завоевав золото Олимпиады-2020.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что Оргкомитет Олимпийских игр — 2020 в Токио расследует алкогольную вечеринку с участием спортсменов, прошедшую в олимпийской деревне на открытом воздухе с нарушением правил, направленных на ограничение распространения COVID-19 на соревнованиях.