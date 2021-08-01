В Фонде спортсолидарности Белоруссии заявили, что Тимановской грозила тюрьма в Минске

Исполнительный директор Фонда спортивной солидарности Белоруссии Александр Опейкин объяснил «Газете.Ru», что грозит легкоатлетке Кристине Тимановской на родине.

Ранее сообщалось, что олимпийская делегация Белоруссии сняла спортсменку со всех соревнований в Токио и попыталась насильно отправить в Минск за то, что та раскритиковала спортивных чиновников своей страны. Позже СМИ сообщили, что японцы не позволили посадить Тимановскую на рейс и увезли ее в безопасное место.

«Причина попытки депортации была исключительно в этой критике в соцсетях. Белорусский режим воспринимает подобное очень жестко и любую критику пресекает на корню.

Тимановскую начали активно поливать грязью на пропагандистских каналах, госканалах на ТВ. Она поняла, что ей возвращаться в Белоруссию уже опасно. Поняла, что все это может закончиться не просто ее увольнением из национальной команды, а отправкой в тюрьму.

Свободы слова в Белоруссии нет ни в каких сферах — в том числе и в спортивной. Это тоталитарное государство, и сравнение нас с Северной Кореей — уже давно нешуточное», — отметил Опейкин.

Ранее Тимановская рассказала, как ей удалось получить поддержку японской полиции и избежать насильной отправки на родину.