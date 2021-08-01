НОК Белоруссии: Тимановская покидает Игры в связи с психологическим состоянием

Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии сделал официальное заявление по поводу ситуации вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской.

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», — говорится в Telegram-канале организации.

Спортсменка раскритиковала белорусских чиновников за изменения в составе команды на дистанции 4х400 метров на летних Олимпийских играх. После этого Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио.

Тимановская попросила Международный Олимпийский комитет (МОК) о помощи. В комитете заявили, что изучают ситуацию вокруг спортсменки.

Ранее белорусский политик Павел Латушко высказался о причинах возможной депортации его соотечественницы легкоатлетки Кристины Тимановской из Токио в Минск.