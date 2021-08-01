В Совете Федераций ответили на слова главы USADA фразой «с шулерами играть не надо»

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов прокомментировал высказывание главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта о российских спортсменах.

Ранее американский функционер заявил о необходимости обнародовать результаты тестирования всех россиян, а также назвал фарсом допуск россиян к Олимпийским играм — 2020 в Токио.

«США давно уже используют спорт как арену для политических боев, эта гнусная история все продолжается. Мое мнение об ответных мерах такое — с шулерами играть не надо, тем более по их правилам», — цитирует Климова РИА «Новости».

Политик отметил, что на Олимпийских играх российским спортсменам приходится сталкиваться с передергиванием темы допинга.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

На Олимпиаде в Токио российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов назвал популизмом высказывание главы USADA.