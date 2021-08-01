Гимнаст Белявский остался без медали Олимпиады в упражнениях на коне

Британский гимнаст Макс Уитлок выиграл золото в упражнениях на коне на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

За свое выступление спортсмен получил 15,583 балла. Для него это третье золото Игр в этом виде упражнений. Второе место занял представитель Тайваня Ли Чи-Кай (15,400), бронзу взял японец Кацума Кайя (14,900).

Российский гимнаст Давид Белявский набрал 14,833 балла и расположился на четвертой строчке.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст Никита Нагорный остался без медали в вольных упражнениях на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика

Мужчины. Упражнения на коне. Финал

1. Макс Уитлок (Великобритания) — 15,583

2. Чи Кай Ли (Китайский Тайбэй) — 15,400

3. Кадзума Кая (Япония) — 14,900...

4. Давид Белявский (Россия) — 14,833