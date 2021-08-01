Губерниев вступил в спор с главным тренером российских пловцов

Комментатор Дмитрий Губерниев вступил в спор с главным тренером сборной России по плаванию Сергеем Чепиком на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«С такой командой вы проиграли все что можно. Вместо 15 медалей, забрали 5. Мы видели в эстафете на 400 метров 7-е место. Не рассказывайте нам сказки, у нас команда с потенциалом как у «Барселоны». Скажите честно: «Да — хотели, да — не получилось». Мы все переживаем за плавание, а вы нам сказки рассказываете», — сказал журналист в видео, опубликованном на YouTube-канале Павла Лысенкова.

Губерниев отметил, что тренерский штаб провалил подготовку кролистов к Олимпиаде.

«Нет, не провалена. Почему вы так говорите? У вас других слов нет? Найдите нормальные слова. То, что вы льете в СМИ, когда команда проигрывает — это нонсенс», — ответил Чепик.

«Что я не так сказал? Не нужно с больной головы на здоровую», — сказал комментатор.

«У меня нормальная голова, я понимаю, что делаю я, что делают тренеры и спортсмены», — возразил тренер.

Сборная России по плаванию завоевала две золотые, две серебряные и одну бронзовую награду на Олимпиаде-2020 в Токио.

Ранее Климент Колесников подвел итоги комбинированной эстафеты на Олимпийских играх в Токио.