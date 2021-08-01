Российский боксер не согласен с решением судей на Олимпиаде

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2020 в Токио Имам Хатаев заявил, что не согласен с решением судей в полуфинальном бою против представителя Великобритании Бенджамина Уиттакера.

Поединок завершился победой британца раздельным решением.

«С решением судей не согласен. Первый раунд они отдали мне, второй британцу. Но в третьем раунде я нанес больше ударов, а Уиттакер просто держал и бегал, ничего не делал», — приводит слова Хатаева пресс-служба Олимпийского комитета России в Telegram.

Боксер отметил, что после Игр в Токио он продолжит выступление в профессиональном боксе.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что российская боксерша Зенфира Магомедалиева вышла в полуфинал Олимпийского турнира, одолев раздельным решением судей Ради Грамане из Мозамбика.