Гендиректор «Уфы» Газизов раскритиковал судейство в матче с «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о судействе в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Динамо».

Клуб из Башкортостана уступил со счетом 2:3.

«Мне кажется, что пенальти спорные. Первый — 100 процентов спорный момент, а второй, наверное, больше был. Мы играли с ЦСКА, и VAR не входил в эти истории, теперь вмешался. Наверное, со временем я разберусь в российском VARе. Что касается матча, не скажу, что «Динамо» показало игру, которую должны было выиграть. Но три очка есть три очка», — передает слова Газизова «Чемпионат.com».

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала руководство красно-зеленых из-за сообщений о распродаже лидеров клуба.

«Это беспредельная ситуация. То, что они делают, — преступление. Они хотят сделать как можно больше трансферов и заработать денег на этом», — заявила Смородская.