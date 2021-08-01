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Бывшая жена Мамаева опубликовала письмо Павла из тюрьмы и назвала его предателем

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РИА Новости

Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, опубликовала в Instagram письмо, которое футболист отправил ей накануне 2019 года из тюрьмы, где отбывал наказание.

«Поздравляю тебя с новым 2019 годом. Я хочу только одного: чтобы ты была здорова до 100 лет, и я был бы всегда рядом. С этого момента я обещаю больше никогда в жизни не делать тебе больно! Обещаю, что никогда больше тебя не обману, не изменю и не предам», — написал Мамаев.

«Никогда не верьте никому! Письмо от предателя! Читай, Надя!!!» — написала Мамаева.

Надя — это блогер Надежда Санько, у них с Павлом отношения. Об этом в субботу сообщила сама Мамаева.

Ранее Алана Мамаева, бывшая жена футболиста Павла Мамаева, подала новый иск против экс-супруга, пытаясь взыскать с него алименты.

Мамаева и ее юрист Екатерина Гордон подали новый иск в Пресненский суд Москвы. Адвокат отметила, что ее подзащитная намерена взыскать алименты только на одного ребенка.

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