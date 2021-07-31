16-летний игрок «Аякса» погиб в автокатастрофе вместе с 18-летним братом

Голландский футбольный клуб «Аякс» сообщил о трагическом происшествии, случившемся вечером 30 июля. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 16-летний нападающий амстердамцев Ноа Гессер. Вместе с ним в машине находился 18-летний брат, он также не выжил. В наступающем сезоне Гессер должен был дебютировать за «Аякс» U-17. Об этом сообщает официальный сайт «Аякса».

Автомобиль, в котором ехал Гессер, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси. В результате происшествия также скончался 18-летний брат футболиста. Водитель такси был госпитализирован.

Гессер перешел в «Аякс» из любительского клуба «Альфенс Бойс» в 2018 году и играл за юношескую команду амстердамской команды на позиции нападающего.

Ранее украинский футболист «Прикарпатья-Тепловика» Игорь Цимбалистый погиб в результате полученных травм в ДТП, которое произошло 19 июля в городе Бурштын в Ивано-Франковской области.