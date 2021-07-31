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Экс-футболист назвал президента Украины врагом православного народа

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instagram.com/zelenskiy_official/

Бывший российский футболист «Горняка», нижегородской «Волги» и других клубов Алексей Сапогов резко высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

«Вот почему Владимиру Александровичу не понравился крестный ход в Киеве! Просто он иудей! Враг славянского, православного народа!» — написал Сапогов в Instagram.

В 25 лет Сапогов объявил о завершении карьеры, но потом все же успел поиграть за «Спартак» и «Юниор». В 2012 экс-футболист провел единственный матч в составе второй сборной России — в игре против молодёжной сборной Турции (4:1) и и смог отметиться забитым мячом.

Также Сапогов является поклонником московского «Спартака» и туринского «Ювентуса». По словам Алексея, он однажды передал диск с нарезкой своих голов для главного тренера «Ювентуса» Антонио Конте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский оставил без государственных стипендий трех призеров Олимпиады.

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