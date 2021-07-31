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Украинский футболист перешел в португальскую «Бенфику»

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GlobalLookPress

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук перешел из бельгийского «Гента» в «Бенфику». Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба. Контракт украинца с лиссабонской командой рассчитан на пять лет.

По информации СМИ, трансфер Яремчука обошелся «Бенфике» в 16 миллионов евро.

Яремчук перешел в «Гент» из киевского «Динамо» в 2017 году. За четыре года в Бельгии Роман провел 121 матч, в которых забил 47 мячей и отметился 12-ю результативными передачами. На Евро-2020 в составе сборной Украины нападающий принял участие в пяти встречах, в который сумел отличиться дважды.

Напомним, сборная Украины, в составе которой играл Яремчук, закончила выступление на Евро-2020 на стадии четвертьфинала, уступив в своем последнем матче на турнире англичанам со счетом 0:4.

Ранее португальский клуб «Эшторил» приостановил переговоры по трансферу украинского игрока Романа Зозули из-за протеста фанатов.

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