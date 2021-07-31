Французская фехтовальщица назвала российских спортсменок «обманщицами»

Французская фехтовальщица Сесилия Берде прокомментировала поражение от сборной России в финале Олимпийских игр в Токио. Француженка ответила на вопрос, в чем россиянки были сильнее в финале.

«В тактических перерывах. Как только мы начинали восстанавливать контроль, им удавалось внести изменения, и все начиналось заново. Они обманщицы! Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь 2-3 укола, сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя есть две минуты. Я чувствовала, что Ольга Никитина паникует. Она смотрела на меня, и у нее были такие черные глаза, это что-то», — приводит слова Берде Lequipe.

Также Берде высказалась о том, что Никитина дважды меняла саблю.

«Я знала, что она так сделает! Такая культура. Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано». Я не расстроилась, Никитина была очень сильна, это позволило им выиграть золото. Но я чувствовала, что она паникует, у нее были такие черные глаза, это нечто», – сказала Берде.

Напомним, российские саблистки стали олимпийскими чемпионками в командном зачете Игр в Токио. В финале они одержали победу над Францией со счетом 45:41.

Ранее двукратная чемпионка Олимпиады-2016 Яна Егорян заявила, что россиянки полностью превзошли соперниц.