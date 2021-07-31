Мама олимпийского чемпиона Токио Рылова рассказала о переломе позвоночника сына

Мама двукратного олимпийского чемпиона по плаванию в Токио Евгения Рылова Мария Александровна рассказала о получении сыном первых разрядов и травме, после которой пловец долго восстанавливался.

«Классе во втором-третьем он упал и получил компрессионный перелом позвоночника, полгода мы лежали, не вставали. Потихонечку восстановились. Начали плавать, без нагрузок, а потом уже с нагрузками начали», — приводит слова Марии Александровны Telegram-канал Mash.

Мария Александровна заявила, что первые разряды по плаванию давались сыну легко, но первый взрослый разряд Рылов долго не мог получить.

«Но потом, когда перешли уже к Андрею Геннадьевичу Шишину, более-менее стало получаться, когда стал постарше, когда нагрузки стали сильные. Я присутствовала на некоторых тренировках, видела, как он домой приходит уставший, очень переживала и говорила: «Сынуля, может, бросим всё это?» На что он сказал: «Нет, мам. Уже нет. Будем идти до последнего».

Из Токио он позвонил, сказал: «Мам, спасибо тебе большое! Если бы не ты, я бы не стал олимпийским чемпионом». Мы поговорили, я его поздравила. Он сказал, что меня любит, я его тоже люблю», — сказала Марина Александровна.

Напомним, Евгений Рылов стал абсолютным чемпионом в плавании на спине на Олимпиаде-2020. Он победил на дистанциях 100 и 200 метров.

Ранее Рылов опубликовал пост о словах американца, что в финале «не все было чисто».