Панарин — об обмене из «Чикаго»: выпью грамм 50 водочки, не буду переживать

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин рассказал о своем обмене из «Чикаго Блэкхокс» в «Коламбус Блюджекетс», который произошел в 2017 году. Артемий заявил, что новость о переходе стала для него шоком. Хоккеист узнал об обмене после звонка его спутницы Алисы Знарок, когда ехал на Алтай с палаткой.

«На тот момент это была непонятка – куда бежать, что делать? Патрика Кейна в партнерах не будет, я не боюсь – но, блин, вдруг не пойдет, вдруг чего? Я приехал в аэропорт, подумал: «Ну поеду, погрущу один в лесу», сдал багаж, прошел все, начал ждать самолет. Сел за барную стойку, подумал: «А что я переживаю? Возьму-ка грамм 50 водочки выпью, не буду переживать». Только я глотнул, подумал: «А куда мне ехать? Нахрена мне куда-то лететь? Сегодня же пятница, а я в Питере!»

Появилась охренительная возможность проявить себя как игрока, как личность. Сложно было перебить чужую историю, когда такая звезда в команде, как Кейн, а амбиции у меня уже были крупные. «Коламбус» мне дал такую возможность – было тяжело, но я вспоминаю это время с романтикой, горжусь собой, Алисой, мы достойно прошли этот момент и оказались там, где хотели оказаться», – приводит слова Панарина Forbes.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ Панарин принял участие в 35 матчах, в которых набрал 52 (16+36) очка. Россиянин занимает второе место по количеству набранных в среднем за матч очков (1,49), уступая капитану «Эдмонтон Ойлерз» Коннору Макдэвиду (1,68).

Ранее Артемий Панарин рассказал о своем отдыхе в родном городе Коркино.