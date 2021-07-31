СМИ: пропавший вратарь Печурский скрывается от кредиторов

Бывший голкипер магнитогорского «Металлурга» Александр Печурский скрывается от кредиторов. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, спортсмен исчез после того, как занял деньги в долг у нескольких людей. Знакомый хоккеиста заявил, что 31 июля Печурский вышел на связь.

Ранее сообщалось, что Александр Печурский пропал без вести.

Печурский выступал за команду из Магнитогорска с 2011 по 2014 год. В сезоне-2013/14 он стал обладателем Кубка Гагарина, проведя восемь матчей. Всего в КХЛ Печурский сыграл 64 матча, в которых одержал 13 побед при коэффициенте надежности 2.69 и 90,9% отраженных бросков.

Также голкипер играл за «Питтсбург Пингвинз», хабаровский «Амур», китайский «Чэнтоу» и «Металлург» из Новокузнецка. В составе юниорской сборной России Александр Печурский принимал участие в чемпионатах мира 2007 и 2008 годов, на которых он завоевал золотые и серебряные награды, проведя на площадке, в общей сложности, 8 матчей.