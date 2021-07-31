Фехтовальщица Великая — о своей травме: я никогда не сдаюсь

Российская фехтовальщица Софья Великая прокомментировала информацию о том, что в финале командного турнира Олимпиады против Франции она выступала с травмой.

«У меня старая школа, поэтому я никогда не сдаюсь, как бы мне плохо ни было. Первый финальный бой у меня не сложился, но в двух последующих я не могла подвести, учитывая, какой отрыв сделала Ольга Никитина. Мы сработали в команде», — сказала Великая в эфире «Матч ТВ».

Напомним, россиянки победили со счетом 45:41.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

В копилке российской сборной 11 золотых наград. Россию опережают лишь Китай (21), Япония (17) и США (16).

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков получил желтую карточку во время командного финала саблисток в рамках Олимпийского турнира между сборными России и Франции.