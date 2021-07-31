Российские дзюдоисты уступили в матче за бронзу в миксте

Сборная России по дзюдо уступила в матче за третье место в командном миксте команде Израиля со счетом 1:4.

Победу в своем поединке одержала Мадина Таймазова (до 70 кг). Проиграли свои схватки Михаил Игольников (до 90 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Тамерлан Башаев (свыше 90 кг) и Дарья Межецкая (до 57 кг).

В финале встретятся японцы и французы.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сборная России уступила Японии в полуфинале Олимпиады по дзюдо в миксте. Встреча завершилась со счетом 0:4. Свои поединки проиграли Муса Могушков (до 73 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Александра Бабинцева (свыше 70 кг).