Сборная России уступила Японии в полуфинале Олимпиады по дзюдо в миксте

Сборная России не смогла выйти в финал Олимпиады по дзюдо в миксте, уступив сборной Японии.

Встреча завершилась со счетом 0:4.

Свои поединки проиграли Муса Могушков (до 73 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Александра Бабинцева (свыше 70 кг).

Соперник сборной России в матче за бронзу определится позже.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Национальная команда России в четвертьфинале командного турнира по дзюдо в рамках Олимпийских игр в Токио оказалась сильнее Монголии — 4:2.

Свои схватки выиграли Дарья Межецкая, Мадина Таймазова, Александра Бабинцева и Тамерлан Башаев. Проиграли своим оппонентам Муса Могушков и Михаил Игольников.