Россия встретится с Японией в 1/2 финала командного турнира по дзюдо

Национальная команда России в четвертьфинале командного турнира по дзюдо в рамках Олимпийских игр в Токио оказалась сильнее Монголии — 4:2.

Свои схватки выиграли Дарья Межецкая, Мадина Таймазова, Александра Бабинцева и Тамерлан Башаев.

Проиграли своим оппонентам Муса Могушков и Михаил Игольников.

За выход в финал российская сборная поборется с командой Японии.



Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что бронзовая призерка летних Олимпийских игр 2008 года по легкой атлетике Блессинга Окагбаре из Нигерии отстранена от соревнований Олимпиады в Токио из-за положительного допинг-теста.