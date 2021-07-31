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Олимпиада 2020

Россия встретится с Японией в 1/2 финала командного турнира по дзюдо

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Национальная команда России в четвертьфинале командного турнира по дзюдо в рамках Олимпийских игр в Токио оказалась сильнее Монголии — 4:2.

Свои схватки выиграли Дарья Межецкая, Мадина Таймазова, Александра Бабинцева и Тамерлан Башаев.

Проиграли своим оппонентам Муса Могушков и Михаил Игольников.

За выход в финал российская сборная поборется с командой Японии.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что бронзовая призерка летних Олимпийских игр 2008 года по легкой атлетике Блессинга Окагбаре из Нигерии отстранена от соревнований Олимпиады в Токио из-за положительного допинг-теста.

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Олимпиада 2020
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