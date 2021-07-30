Боксер из России гарантировал себе медаль Олимпийских игр

Российский боксер Андрей Замковой вышел в 1/2 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио в весовой категории до 69 кг. Спортсмен обеспечил сборной России как минимум бронзовую медаль.

В четвертьфинале Замковой, посеянный на турнире под вторым номером, единогласным решением судей победил грузина Эскерхана Мадиева.

В полуфинальном бою россиянин встретится с кубинцем Роньелем Иглесиасом. Поединок состоится 1 августа.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев вышли в финал Олимпийских игр — 2020 в смешанном парном разряде.