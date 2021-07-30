США впервые за 101 год не завоевали ни одной награды в теннисе на Играх

Теннисисты из США остались без медалей по итогам теннисного турнира на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Подобное произошло с американской командой впервые за 101 год.

Последний шанс выиграть награды упустил дуэт Остина Крайчека и Тенниса Сандгрена, которые проиграли представителям Новой Зеландии Маркусу Даниэллу и Майклу Винусу в матче за бронзовые награды в парном разряде у мужчин (6:7, 2:6).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее сообщалось, что теннисист Карен Хачанов вышел в финал Олимпиады-2020.