Гребчиха из США объяснила свои слова о том, что ей противно видеть серебро России на Играх

Американская гребчиха Меган Калмо прокомментировала свои слова о том, что ей противно видеть серебро России на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Что ж, я разместила в Twitter пару постов, которые наверняка расстроили некоторых людей, но мне кажется, у очень многих в нашем виде спорта просто хорошие манеры: они слишком вежливы, чтобы сказать то, что говорю я. Тем более мы не участвовали в финале, а в квалификации Россия опередила нас достаточно сильно, чтобы вообще не замечать [нас].

Но мне сложно смотреть, как россияне выступают на Играх и уезжают с них с медалью. Я не думаю, что они вообще должны здесь быть. На Олимпиаде множество женщин, которые достаточно квалифицированы, чтобы бороться за медали в гребле, и тот факт, что российская лодка лишает их этой возможности, кажется мне как участнице соревнований очень проблематичным», — приводит слова американки row2k.com.

Ранее Меган Калмо в такой же манере высказалась о Василисе Степановой и Елене Орябинской, которые выиграли серебро в академической гребле в соревнованиях двоек распашных без рулевого на Олимпийских играх.