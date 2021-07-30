16-летняя пловчиха из России рассказала об угрозах в свой адрес

Россиянка Евгения Чикунова, которой не хватило 0,04 секунды до американки Энни Лейзор, завоевавшей бронзовую медаль Олимпиады-2020 на дистанции 200 метров брассом, рассказала об угрозах в своей адрес из соцсетей.

«Я не представляю, как Юля Ефимова выдерживала это давление, этот хейт, потому что я вчера прочитала комментарии под своими интервью. Невообразимо, что люди такое пишут. Зашла в Instagram сегодня и там прочитала, что меня с грязью смешают, если не будет медали. Наверное, было не очень хорошей идеей всё это читать перед заплывом. У нас люди обесценивают труд спортсмена», - приводит слова Чикуновой «Р-Спорт».

Золото завоевала представительница ЮАР Татьяна Шенмакер (2.18,95), которой удалось покорить мировой рекорд. Серебро взяла американка Лилиан Кинг (2.19,92).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее российский пловец Евгений Рылов прокомментировал свою вторую золотую медаль на Олимпийских играх в Токио — 2020.