Лукашенко — белорусской сборной: вернетесь с ОИ ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к спортсменам своей страны, которые выступают на Олимпиаде в Токио.

«Подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами, стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня как хотите», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Белорусские спортсмены пока не завоевали ни одной медали на Олимпиаде в Токио.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия финансирует спорт больше, чем любая другая страна.