Зеленский лишил государственных стипендий трех украинских призеров Олимпиады

Президент Украины Владимир Зеленский оставил без государственных стипендий трех призеров Олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины. Стипендий лишились Ольга Коробка, Наталья Давыдова и Алексей Торохтий, которые представляли Украину в тяжелой атлетике Олимпийцы также были лишены медалей из-за положительных допинг-тестов.

Напомним, Торохтий завоевал золото в весовой категории до 105 килограммов на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Давыдова взяла бронзу в весе до 69 килограммов на летних Играх в Пекине — 2008. Ольга Коробка, выступавшая в столице Китая в 2008 году в весовой категории после 75 килограммов, добыла серебряную медаль.

На летних Олимпийских играх в Пекине сборная Украины заняла 11-е место в медальном зачете, завоевав семь золотых, пять серебряных и 15 бронзовых наград. Победителем той Олимпиады стал Китай, которых на домашней Олимпиаде завоевал 100 медалей (51 золотая, 21 серебряная и 28 бронзовых). Россия тогда заняла третье место, добыв 23 золотые, 31 серебряную и 29 бронзовых наград.

Ранее Владимир Зеленский на вильнюсской международной конференции предложил Литве совместно провести чемпионат Европы по баскетболу.