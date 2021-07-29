Страна с населением 33 тыс. человек завоевала первую в истории олимпийскую медаль

Представительница Сан-Марино Алессандра Перилли в Токио завоевала бронзу в стендовой стрельбе в дисциплине «трап» (29 очков) и принесла своей стране первую олимпийскую медаль. Победу одержала Зузана Штефечекова из Словакии (43), второй стала американка Кейл Браунинг (42).

Сан-Марино принимает участие в летних Олимпийских играх с 1960 года.

Сан-Марино — страна с наименьшим населением (около 33 тыс. человек), представитель которой смог выиграть медаль на Олимпиадах.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Ранее Бермудские острова стали страной с наименьшей численностью населения (63 тыс.), которой удалось выиграть золотую медаль Олимпийских игр.