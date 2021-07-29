Теннисист Медведев не смог пробиться в полуфинал Олимпиады в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в четвертьфинале Олимпиады-2020 от испанца Пабло Карреньо-Бусты со счетом 2:6, 6:7 (5:7). Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Даниил четыре раза подал навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету его соперника четыре эйса и три реализованных брейка из шести.

В полуфинале Карреньо-Буста встретится с россиянином Кареном Хачановым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

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