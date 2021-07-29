Теннисисты Павлюченкова и Рублев вышли в полуфинал Олимпиады в Токио

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в четвертьфинале Олимпийских игр — 2020 в Токио обыграли представителей Японии Эна Шибахара — Бен Маклаклан со счетом 7:5, 6:7 (0:7), 10:8. Матч продолжался 2 часа 1 минуту.

Анастасия и Андрей пять раз подали навылет, совершили четыре двойные ошибки и реализовали два из четырех брейк-пойнтов. На счету японского дуэта семь эйсов, ни одной двойной ошибки и один из четырех реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Павлюченкова и Рублев встретятся с победителями матча Эшли Барти / Джон Пирс (Австралия) — Мария Саккари / Стефанос Циципас (Греция).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале Игр в Токио обыграл француза Уго Умбера.