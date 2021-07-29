Ефимова поддержала Медведева, который потребовал отстранить журналиста за провокации

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала инцидент с участием российского теннисиста Даниила Медведева и чилийского журналиста.

«Считаю, Медведев правильно вчера ответил журналисту на провокационный вопрос. У меня подобного не спрашивали. Но была там одна журналистка, которая пыталась все произнести запретное для нас на этой Олимпиаде слово. Но я не поддалась на провокацию», — сказала Ефимова журналистам.

Напомним, в микст-зоне чилийский журналист Себастьян Варела Намиа спросил об отношении Медведева к тому, что Россия несет «клеймо обманщика» в Токио. Теннисист вспылил и заявил, что никогда больше не желает видеть этого журналиста.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Оргкомитет Олимпийских игр — 2020 начал расследование в отношении чилийского журналиста, который своим вопросом разозлил российского теннисиста Даниила Медведева.