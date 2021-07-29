Австралия сместила Россию в медальном зачете Олимпиады-2020

Представительница Австралии Джессика Фокс завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2020 в гребном слаломе в каноэ-одиночке. Серебряным призером стала британка Мэллори Франклин. Бронза досталась немке Андреа Херцог. Таким образом, Австралия сместила Россию с четвертого на пятое место в медальном зачете. В активе отечественных спортсменов семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей. Австралия завоевала восемь золотых, две серебряных и 10 бронзовых наград.

Китай остался на первом месте с 14 золотыми, шестью серебряными и девятью бронзовыми медалями. Вторую строчку занимает сборная США, которая завоевала 13 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград. Тройку замыкает Япония (13-4-5).

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее китаянка Чжан Юйфэй за час завоевала две золотые медали Олимпиады-2020 по плаванию.